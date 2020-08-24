Adem Ljajic'den transfer kararı!

Beşiktaş'ın Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın yıldız futbolcu için transfer görüşmesi yaptığını yazdı.

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