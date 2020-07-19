19 Temmuz 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Derbinin anahtarı ilk gol

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 30 maçta ilk golü atan takım sadece 3 kez yenildi.
19.07.2020
ABONE OL

DİĞER
Derbinin anahtarı ilk gol Derbinin anahtarı ilk gol 19.07.2020
Beşiktaş-F.Bahçe rekabetinde 351. randevu Beşiktaş-F.Bahçe rekabetinde 351. randevu 19.07.2020
Sezonun son derbisi Dolmabahçe'de Sezonun son derbisi Dolmabahçe'de 19.07.2020
Beşiktaş'ta kaleye son aday Gökhan Akkan Beşiktaş'ta kaleye son aday Gökhan Akkan 18.07.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
F.Bahçe'yi yenerek 3.'lük şansımızı sürdürmek istiyoruz "F.Bahçe'yi yenerek 3.'lük şansımızı sürdürmek istiyoruz" 18.07.2020
Kartal'ın avantajı Vodafone Park Kartal'ın avantajı Vodafone Park 18.07.2020
Beşiktaş'ta Ruiz ayrıldı stoper sorun oldu Beşiktaş'ta Ruiz ayrıldı stoper sorun oldu 17.07.2020
Beşiktaş'ta Edwin Gyasi iddiası Beşiktaş'ta Edwin Gyasi iddiası 17.07.2020
Umut Nayir'in corona virüsü testi negatife döndü Umut Nayir'in corona virüsü testi negatife döndü 16.07.2020
Beşiktaş öne geçince kaybetmiyor Beşiktaş öne geçince kaybetmiyor 16.07.2020
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha Beşiktaş'ta bir ayrılık daha 16.07.2020
Beşiktaş Doğukan İnci'yi istiyor Beşiktaş Doğukan İnci'yi istiyor 15.07.2020
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması 15.07.2020
Beşiktaş yükselişte Beşiktaş yükselişte 15.07.2020
Victor Ruiz Beşiktaş'tan ayrıldı Victor Ruiz Beşiktaş'tan ayrıldı 15.07.2020
Beşiktaş'tan önemli galibiyet Beşiktaş'tan önemli galibiyet 14.07.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Avrupa'ya katılma yolunda kritik derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
Galatasaray-Göztepe maçı sonrası flaş sözler! "Terim'in eski hali olsaydı..."
Taraftar rest çekti! "Arda Turan gelmezse siz gidersiniz"
Fenerbahçe'de yeni 10 numara bulundu! Max Kruse sonrası...
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde ve sahada karşı karşıya!
Fatih Terim biletlerini kesti! Galatasaray'da tam 7 ayrılık...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör