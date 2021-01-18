18 Ocak 2021, Pazartesi

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Canlı yayında Beşiktaşlı Douglas'ın flaş talebini açıkladı!

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş - Gaşatasaray derbisinin ardından Son Sayfa Transfer programında flaş açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak istenilen etkiyi alamadığı Douglas hakkında konuşan Serdar Sarıdağ, "Douglas 'oynamak istemiyorum' dedi. Oynasaydı Sergen hoca ona şans verecekti." ifadelerini kullandı.
18.01.2021
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