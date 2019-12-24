25 Aralık 2019, Çarşamba
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Burak Yılmaz Ankaragücü maçında yok
Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi... Fenerbahçe derbisinde 87 dakika oyunda kalan golcü futbolcu sakatlandı. Burak, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Bu sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giyen 34 yaşındaki golcü, 5 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
24.12.2019
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