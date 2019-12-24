25 Aralık 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Burak Yılmaz Ankaragücü maçında yok

Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi... Fenerbahçe derbisinde 87 dakika oyunda kalan golcü futbolcu sakatlandı. Burak, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Bu sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giyen 34 yaşındaki golcü, 5 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
24.12.2019

Derbi Nihat Özdemir'in AVM'deki ofisinde başladı "Derbi Nihat Özdemir'in AVM'deki ofisinde başladı" 24.12.2019
Beşiktaş'ın yenileri etkisiz Beşiktaş'ın yenileri etkisiz 24.12.2019
Beşiktaş da Ndiaye için devrede Beşiktaş da Ndiaye için devrede 24.12.2019
Burak Yılmaz Ankaragücü maçında yok Burak Yılmaz Ankaragücü maçında yok 24.12.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu 24.12.2019
Derbinin VAR kayıtları açıklanacak mı? Derbinin VAR kayıtları açıklanacak mı? 24.12.2019
Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu 24.12.2019
Mensah için Beşiktaş devrede! Mensah için Beşiktaş devrede! 24.12.2019
Beşiktaş deplasmanda derbi kazanamıyor Beşiktaş deplasmanda derbi kazanamıyor 23.12.2019
Ahmet Nur Çebi'den sert açıklama! Çıkın özür dileyin Ahmet Nur Çebi'den sert açıklama! Çıkın özür dileyin 23.12.2019
Turgay Demir: Serdar'ın hareketi yüzde 100 penaltı Turgay Demir: Serdar'ın hareketi yüzde 100 penaltı 23.12.2019
Emre Bol: Serdar Aziz'in hareketi % 100 penaltı Emre Bol: "Serdar Aziz'in hareketi % 100 penaltı" 23.12.2019
Erman Toroğlu'dan o pozisyona ilginç benzetme Erman Toroğlu'dan o pozisyona ilginç benzetme 22.12.2019
Beşiktaş yönetimi toplantı yapıyor Beşiktaş yönetimi toplantı yapıyor 22.12.2019
Beşiktaş kafilesi stada ulaştı Beşiktaş kafilesi stada ulaştı 22.12.2019
Beşiktaş kafilesi stada hareket etti Beşiktaş kafilesi stada hareket etti 22.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ocakta imzalar atılıyor
Fatih Terim'in paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı! "23. şampiyonluk hayırlı olsun"
Ozan Tufan'dan pes dedirten görüntü! Beşiktaş derbisinin ardından...
Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden...
Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de şok! Ozan Tufan tehlikesi kapıda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör