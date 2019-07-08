Burak Yılmaz ameliyat edildi

Beşiktaş Kulübü, milli golcü Burak Yılmaz'ın ameliyat edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Sarper​ Çetinkaya tarafından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonda golcü oyuncunun sağ ayak 5. tarak kemiğine vida yerleştirildiği aktarıldı.