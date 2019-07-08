08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Burak Yılmaz ameliyat edildi
Beşiktaş Kulübü, milli golcü Burak Yılmaz'ın ameliyat edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonda golcü oyuncunun sağ ayak 5. tarak kemiğine vida yerleştirildiği aktarıldı.
08.07.2019
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