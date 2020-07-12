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Bordeaux Güven Yalçın'ı istiyor

Fransız ekibi Bordeaux, Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven Yalçın için teklifini 3 milyon Euro'ya çıkardı.
12.07.2020
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