04 Şubat 2020, Salı

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Boateng "Bitanem" şarkısını söyledi

Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını söyledi.
04.02.2020

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