04 Şubat 2020, Salı
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Boateng "Bitanem" şarkısını söyledi
Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını söyledi.
04.02.2020
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