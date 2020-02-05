05 Şubat 2020, Çarşamba

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Ahmet Nur Çebi, Boateng ile görüştü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Kevin-Prince Boateng ile bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ikinci başkan Adnan Dalgakıran ile asbaşkan Emre Kocadağ'ın da yer aldığı buluşmanın, Vodafone Park'ta gerçekleştirildiği belirtildi.
05.02.2020

Çebi'nin sıcak bir ortamda geçen buluşmada Boateng'e, "Beşiktaş ailesine hoş geldin." diyerek, başarılar dilediği kaydedildi.

Ganalı futbolcunun Çebi ile görüşmesinin ardından Vodafone Park ve Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret edip, kulüp tarihi hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

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