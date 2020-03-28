Boateng önce güvenlik oldu sonra evinde parti verdi | İZLEYİN

Beşiktaş'ın yıldız ismi Kevin-Prince Boateng karantina günlerini eğlenceli geçirmeye devam ediyor. Ganalı futbolcu, sosyal medyada paylaştığı videoda önce güvenlik oldu sonra ailesiyle parti verdi. İşte o anlar...

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