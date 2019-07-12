Beşiktaş'tan yapılandırma açıklaması

Beşiktaş, mevcut finansal borçlarının 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırıldığını KAP'a bildirdi. Konuyla ilgili detaylı bilgileri A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı.