12 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'tan yapılandırma açıklaması

Beşiktaş, mevcut finansal borçlarının 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırıldığını KAP'a bildirdi. Konuyla ilgili detaylı bilgileri A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı.
12.07.2019

Beşiktaş'tan yapılandırma açıklaması Beşiktaş'tan yapılandırma açıklaması 12.07.2019
Beşiktaş'a Burak'tan müjdeli haber Beşiktaş'a Burak'tan müjdeli haber 12.07.2019
Beşiktaş rotayı Arjantin'e çevirdi Beşiktaş rotayı Arjantin'e çevirdi 11.07.2019
Fiorentina Medel'in peşinde Fiorentina Medel'in peşinde 11.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
İtalya'dan Dorukhan için flaş iddia İtalya'dan Dorukhan için flaş iddia 11.07.2019
Burak Yılmaz yarım sezonu kaçırabilirdi! Burak Yılmaz yarım sezonu kaçırabilirdi! 10.07.2019
Beşiktaş için Vitor Hugo iddiası Beşiktaş için Vitor Hugo iddiası 10.07.2019
Tyler Boyd Beşiktaş'ta Tyler Boyd Beşiktaş'ta 10.07.2019
Holtby Beşiktaş ile anlaşamadı Holtby Beşiktaş ile anlaşamadı 10.07.2019
Beşiktaş ilk transferini yaptı! Kampa katılacak Beşiktaş ilk transferini yaptı! Kampa katılacak 10.07.2019
Beşiktaş için Walace iddiası Beşiktaş için Walace iddiası 09.07.2019
Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması 09.07.2019
Udinese Dorukhan'dan vazgeçmiyor Udinese Dorukhan'dan vazgeçmiyor 09.07.2019
Atınç Nukan yuvaya dönüyor Atınç Nukan yuvaya dönüyor 08.07.2019
Douglas'ta imza parası sorunu Douglas'ta imza parası sorunu 08.07.2019
Burak Yılmaz ameliyat edildi Burak Yılmaz ameliyat edildi 08.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne satılınca resmen açıklanacak
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Ersun Yanal...
Galatasaray'a transfer şoku! Tam 37 milyon
İşte F.Bahçe'nin yeni stoperleri! Kjaer'in yanına dünya yıldızı
Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu
Fenerbahçe üç yıldızın menajerini İstanbul'a getirdi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör