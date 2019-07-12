12 Temmuz 2019, Cuma
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Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan müjdeli haber
Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan müjdeli haber geldi. 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli futbolcunun SÜPER Lig'e maksimum performansla dönebileceği öğrenildi.
12.07.2019
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