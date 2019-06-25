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Beşiktaş'tan transfer bombası!

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
25.06.2019

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Beşiktaş, Lanus'tan Leonel Di Placido için girişimde bulundu." ifadelerini kullandı.

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