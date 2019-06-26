26 Haziran 2019, Çarşamba

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Nevzat Dindar: "Mehmet Topal'ın menajeri Beşiktaş'la görüşüyor"

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, konuk olduğu Spor Ajansı programında Fenerbahçe ile yollarını kısa süre önce ayıran Mehmet Topal'ın menajerinin Beşiktaş ile görüştüğünü söyledi. Dindar "Mehmet Topal, Türkiye'de kalacaksa Beşiktaş tarafından transfer edileceği, olmazsa da Katar'a gideceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
26.06.2019

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