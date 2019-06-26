26 Haziran 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Nevzat Dindar: "Mehmet Topal'ın menajeri Beşiktaş'la görüşüyor"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, konuk olduğu Spor Ajansı programında Fenerbahçe ile yollarını kısa süre önce ayıran Mehmet Topal'ın menajerinin Beşiktaş ile görüştüğünü söyledi. Dindar "Mehmet Topal, Türkiye'de kalacaksa Beşiktaş tarafından transfer edileceği, olmazsa da Katar'a gideceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
26.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Karagümrük Fenerbahçe'den Mehmet Topal'ın peşinde
- Karagümrük Fenerbahçe'den Mehmet Topal'ın peşinde
- Ozan Tufan'ın son hali şaşırttı
- Altay Bayındır Fenerbahçe'ye doğru
- Galatasaray'da değişim zamanı
- Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi
- Abdülkadir Ömür tatilde de boş durmuyor
- Türkiye'de en çok kazanan yabancılar
- Fenerbahçe'de transfer harekatı
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"