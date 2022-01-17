Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Atiba, Emirhan İlkhan ve Welinton Karagümrük maçında yok
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Beşiktaş'ta; Atiba, Emirhan İlkhan ve Welinton sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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