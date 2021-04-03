Beşiktaş'tan MHK'ye Halil Umut Meler tepkisi

Beşiktaş Kulübü, hakem Halil Umut Meler'i iki hafta üst üste maçlarına atayan Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu atamayı neden yaptığınızın izah edilebilir bir tarafı olmadığı için açıklama yapamadığınızı biliyoruz. Merkez Hakem Kurulu'na önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler"i atayınız" ifadeleri kullanıldı.

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