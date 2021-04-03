03 Nisan 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'tan MHK'ye Halil Umut Meler tepkisi
Beşiktaş Kulübü, hakem Halil Umut Meler'i iki hafta üst üste maçlarına atayan Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu atamayı neden yaptığınızın izah edilebilir bir tarafı olmadığı için açıklama yapamadığınızı biliyoruz. Merkez Hakem Kurulu'na önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler"i atayınız" ifadeleri kullanıldı.
03.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Canlı yayında detayları aktardı! Berat'ın son durumu nasıl?
- Eksik Galatasaray kritik virajda
- Fenerbahçe'nin Denizlispor planı
- Ahmet Selim Kul, Aziz Yıldırım Röportajının Perde Arkasını Anlattı / Son Sayfa / 01.04.2021
- Fenerbahçe'nin kritik nisan ayı
- Feghouli'ye özel görev! Hatayspor maçında...
- Nevzat Dindar'dan Mostafa Mohamed Açıklaması: "Büyük Bir Risk" / Sabah Sporu / 02.04.2021
- Beşiktaş'tan MHK'ye Halil Umut Meler tepkisi
- Canlı yayında açıkladı! İşte tarihi röportajın perde arkası
Daha Fazla Gör
- Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...