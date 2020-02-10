10 Şubat 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması
Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynanan maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran Beşiktaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
10.02.2020
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda IFAB Oyun Kuralları'nın Kural 8.2. maddesinde yer alan "Oyun durdurulmadan önce topa en son dokunulan yer ceza sahası içindeyse; top, savunma yapan takımın kalecisi için ceza sahasına bırakılır" ifadelerine yer verildi.
EN ÇOK İZLENENLER
- Adem Büyük: Kazandığımız için mutluyuz
- Aslan ilk yarıda işi bitirdi
- Adem Büyük: Kazandığımız için mutluyuz
- "Mustafa Cengiz Ali Koç'a güzel cevaplar verdi"
- Beşiktaş Sergen Yalçın'la uçuşa geçti
- Kadıköy'de Alanyaspor engeli
- Beşiktaş Sergen Yalçın'la uçuşa geçti
- Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme!
- "Belhanda da olmayan şey Emre'de var"
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...