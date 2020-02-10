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Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynanan maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran Beşiktaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
10.02.2020

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda IFAB Oyun Kuralları'nın Kural 8.2. maddesinde yer alan "Oyun durdurulmadan önce topa en son dokunulan yer ceza sahası içindeyse; top, savunma yapan takımın kalecisi için ceza sahasına bırakılır" ifadelerine yer verildi.

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