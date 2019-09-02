Beşiktaş'tan kötü başlangıç

Beşiktaş, ilk 3 haftalar itibariyle son 15 sezondaki en kötü sezon başlangıcını yaptı... Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan topladı.