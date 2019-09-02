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Beşiktaş'ta goller savunmacılardan

Beşiktaş'ta ​Rizespor mücadelesinde Burak Yılmaz'ın eksikliği fazlasıyla hissedildi. Siyah-beyazlı ekipte tecrübeli golcünün yokluğunda ligin ilk 3 haftasında savunma oyuncularının skora katkısı dikkat çekiyor.
02.09.2019

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