Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan Konferans Ligi sözleri! "Büyük hedeflerimiz var"
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Tirana'yı konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar mücadele öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kamerunlu golcü, "Bu ilk maç, kazanarak ileri doğru adım adım gideceğiz. Büyük hedeflerimiz var, onlara doğru ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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