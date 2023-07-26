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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan Konferans Ligi sözleri! "Büyük hedeflerimiz var"

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Tirana'yı konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar mücadele öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kamerunlu golcü, "Bu ilk maç, kazanarak ileri doğru adım adım gideceğiz. Büyük hedeflerimiz var, onlara doğru ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

26 Temmuz 2023 | 18:19
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