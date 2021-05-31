Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynayacak! 11 isim ve transfer...
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçti.
Siyah-beyazlıların son durumunu A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte o sözler:
* Ghezzal'la ilgili görüşmeler devam ediyor.
* Aboubakar'ın sözleşmesi bitti. Beşiktaş teklifini yaptı ve cevap bekliyor.
* Rosier için Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş önce kiralayalım sonra bonservisini alalım düşüncesinde.
* Cenk Tosun Everton'a geri dönecek ama Beşiktaş bu konuda bir hamle yapabilir.
* Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrıldı. Bir sonraki durağı Avrupa olacak. İtalya ve La Liga'dan teklifler var.
* Francisco Montero'nun kiralık sözleşmesi bitti. Oyuncuyla yollar ayrılacak.
* Bernard Mensah'ın kiralık kontratı bitti. 4.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu var ve bu kullanılmayacak.
* Gökhan Töre ve yönetim bir araya gelecek. 2 yıllık bir kontrat imzalanması bekleniyor. Sergen hocayla oturulup konuşulduktan sonra karar verilecek.
* Atiba'yla ilk görüşme gerçekleşti. Yıllık ücretin aşağıda, performans ücretinin yukarıda olduğu bir kontrat önerildi. Atiba da buna olumlu cevap verecektir. Hafta içinde sonuçlanmasını bekliyoruz.
* Utku Yuvakuran'ın sözleşmesi bitti. Siyah-beyazlılar 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
* Salih Uçan'la resmi işlemler başlatıldı. Bu hafta içerisinde İstanbul'a dönecek. 3 yıllık kontrat imzalanması bekleniyor.
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