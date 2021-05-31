Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynayacak! 11 isim ve transfer...

Hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına başladı. Siyah-beyazlılarda 10 futbolcunun ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sona ererken, son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme anbean aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçti.

Siyah-beyazlıların son durumunu A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte o sözler:

* Ghezzal'la ilgili görüşmeler devam ediyor.

* Aboubakar'ın sözleşmesi bitti. Beşiktaş teklifini yaptı ve cevap bekliyor.

* Rosier için Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş önce kiralayalım sonra bonservisini alalım düşüncesinde.

* Cenk Tosun Everton'a geri dönecek ama Beşiktaş bu konuda bir hamle yapabilir.

* Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrıldı. Bir sonraki durağı Avrupa olacak. İtalya ve La Liga'dan teklifler var.

* Francisco Montero'nun kiralık sözleşmesi bitti. Oyuncuyla yollar ayrılacak.

* Bernard Mensah'ın kiralık kontratı bitti. 4.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu var ve bu kullanılmayacak.

* Gökhan Töre ve yönetim bir araya gelecek. 2 yıllık bir kontrat imzalanması bekleniyor. Sergen hocayla oturulup konuşulduktan sonra karar verilecek.

* Atiba'yla ilk görüşme gerçekleşti. Yıllık ücretin aşağıda, performans ücretinin yukarıda olduğu bir kontrat önerildi. Atiba da buna olumlu cevap verecektir. Hafta içinde sonuçlanmasını bekliyoruz.

* Utku Yuvakuran'ın sözleşmesi bitti. Siyah-beyazlılar 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

* Salih Uçan'la resmi işlemler başlatıldı. Bu hafta içerisinde İstanbul'a dönecek. 3 yıllık kontrat imzalanması bekleniyor.