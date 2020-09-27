Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Domagoj Vida kavga etti mi? Yönetimden açıklama geldi

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Domagoj Vida'nın kavga ettiği iddialarına yönelik A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Öte yandan siyah-beyazlı takımda Jeremain Lens'in süresiz kadro dışı bırakıldığı ve Hollandalı oyuncunun Douglas ve Isimat-Mirin gibi A takımdan uzak antrenman yapacağı öğrenildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

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