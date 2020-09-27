27 Eylül 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Domagoj Vida kavga etti mi? Yönetimden açıklama geldi
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Domagoj Vida'nın kavga ettiği iddialarına yönelik A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Öte yandan siyah-beyazlı takımda Jeremain Lens'in süresiz kadro dışı bırakıldığı ve Hollandalı oyuncunun Douglas ve Isimat-Mirin gibi A takımdan uzak antrenman yapacağı öğrenildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...
27.09.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Fatih Terim G.Saray'ı 70 dakika 9 kişi oynattı"
- Derbinin anahtarı ilk gol
- Derbi istatistiklerinde Fenerbahçe önde
- Sergen Yalçın ve Domagoj Vida kavga etti mi? Yönetimden açıklama geldi
- "Fatih Terim G.Saray'ı 70 dakika 9 kişi oynattı"
- "Daha iyi konsantre olsaydık golü bulabilirdik"
- "Kazanmayı çok istedik ama olmadı"
- Derbide sahaya düşen yabancı madde böyle görüntülendi
- İşte Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin İlk 11'leri! / A Spor / Takım Oyunu / 27.09.2020
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama