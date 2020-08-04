04 Ağustos 2020, Salı

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Beşiktaş'ta sağ bek arayışı

Beşiktaş'ta sağ bek arayışı sürüyor. Gökhan Gönül'ün yerine 1 yerli 1 yabancı transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar 3 yabancı futbolcuya odaklandı.
04.08.2020
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