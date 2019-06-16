Beşiktaş'ta öncelik kanat transferi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Everton'da forma giyen Ademola Lookman'ı gündemine aldı. İtalyan basını da siyah beyazlıların bonservisi Augsburg'ta bulunan Brezilyalı Caiuby ile ilgilendiğini yazdı.