19 Haziran 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta o taraftarların paraları müzede saklanacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün başlattığı #BırakmamSeni kampanyasına 15 lira gönderen Emirhan Tuğral ve 100 lira gönderen Hasan Sabri'nin desteklerinin Beşiktaş Müzesi'nde saklanacağını açıkladı.
19.06.2020
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