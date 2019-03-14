14 Mart 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ta maaş sıkıntısı

Beşiktaş'ta son iki yılda maaşını alamayan 9 futbolcu, siyah beyazlı kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na ya da FIFA'ya şikayet etti...
14.03.2019

Rumen basınından Lucescu iddiası Rumen basınından Lucescu iddiası 14.03.2019
Gökhan Töre: 9 aydır maaşımı alamıyorum Gökhan Töre: "9 aydır maaşımı alamıyorum" 13.03.2019
Jose Sambade: Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir Jose Sambade: "Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir" 13.03.2019
Karius kendini Beşiktaş'a ait hissetmiyor "Karius kendini Beşiktaş'a ait hissetmiyor" 13.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Bild'den şok Karius iddiası! Bild'den şok Karius iddiası! 13.03.2019
Karius'un yerine genç Utku Karius'un yerine genç Utku 12.03.2019
Burak Yılmaz ofsayttan kurtuldu Burak Yılmaz ofsayttan kurtuldu 12.03.2019
Quaresma: Benim de canım sıkılıyor artık Quaresma: Benim de canım sıkılıyor artık 12.03.2019
Burak Yılmaz'dan büyük katkı Burak Yılmaz'dan büyük katkı 11.03.2019
Güneş ile Japon gazeteci arasında ilginç diyalog Güneş ile Japon gazeteci arasında ilginç diyalog 11.03.2019
Şenol Güneş: Kimseye namussuzluk yapmadık Şenol Güneş: "Kimseye namussuzluk yapmadık" 11.03.2019
Karius'a gösterilen tepki normal mi? Karius'a gösterilen tepki normal mi? 10.03.2019
Degaj yapsana bir dakika kalmış! "Degaj yapsana bir dakika kalmış!" 10.03.2019
Kartal çıkış arıyor Kartal çıkış arıyor 10.03.2019
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yüzde 99 yabancı olacak "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yüzde 99 yabancı olacak" 08.03.2019
Emre Bol: Şenol Güneş'in Fenerbahçe fobisi var Emre Bol: "Şenol Güneş'in Fenerbahçe fobisi var" 08.03.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu!
Elano: Galatasaray'a gittiğim için bana çok kızdılar
Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi sona eriyor!
Galatasaray'a büyük piyango! Kasa parayla dolacak
Jose Sambade: "Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir"
Galatasaray'ın yıldızından olay açıklama! 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım'
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör