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Beşiktaş'ta hedef Kevin Bua

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Basel ile sözleşmesi sona eren İsviçreli futbolcu Kevin Bua'yı gündemine aldı.
10.08.2020
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