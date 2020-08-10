10 Ağustos 2020, Pazartesi

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Transferin gözdesi Mensah

Galatasaray, Bernard Mensah için Kayserispor'a yeni bir teklifte bulundu. Ganalı futbolcu için Beşiktaş da devrede.
10.08.2020
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Transferin gözdesi Mensah Transferin gözdesi Mensah 10.08.2020
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