"Beşiktaş'ta hayat yok"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Alanyaspor maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, "Beşiktaş'ta hayat yok. Dorukhan çok iş yapıyordu Beşiktaş'ta, onun sıkıntısını çekecek. Beşiktaş 3 yıldır devamlı kan kaybediyor. Beşiktaş için gerçekten büyük sıkıntı var." ifadelerini kullandı.