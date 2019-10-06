"Beşiktaş ikinci yarı ne var ne yok saldırdı"

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Beşiktaş - Alanyaspor maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu.

Kapsal, "Beşiktaş ikinci yarı ne var ne yok saldırdı. Orta sahayı Alanyaspor'a verdi. Erken gol ile beraber tam Beşiktaş'ın istediği oyun oldu. Abdullah Avcı'nın vadettiği bir oyun değil oyuncu profillerinin belirlediği bir oyun oldu." ifadelerini kullandı.