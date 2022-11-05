Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Masuaku şoku! Kadrodan çıkarıldı
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta Arthur Masuaku şoku yaşanıyor. Ağrıları bulunan Kongolu futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar...
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