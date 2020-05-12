Beşiktaş'ta corona virüsü tedirginliği

Beşiktaş'ta corona virüsü vakasının çıkmasının sonrası, takımda tedirginlik başladı. Başta astım hastası olan Atiba ve birçok oyuncu, riske girmeden 14 günlük karantinadan yana olduklarını bildirdiler.

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