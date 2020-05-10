Sinan Bolat Beşiktaş'a haber yolladı

Beşiktaş'ta Alman kaleci Lorius Karius ile yolların ayrılmasının ardından bu bölge için düşünülen ilk isim geçtiğimiz günlerde Royal Antwerp ile sözleşmesini fesheden milli kaleci Sinan Bolat. Tecrübeli kalecinin siyah-beyazlı yöneticilerle iletişime geçerek gelmeye hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.

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