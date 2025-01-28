Beşiktaş'ta Cengiz Ünder transferi iptal oldu
Beşiktaş, Cengiz Ünder transferinde mali şartlarda anlaşma sağlayamadı ve transfer iptal oldu.
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