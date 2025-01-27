Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e kanca! İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklif
Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kanat mevkisine takviye planlayan siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i listesine aldı. İşte ayrıntılar...
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