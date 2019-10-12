Beşiktaş'ta borç 3 milyar TL'ye çıktı

20 Ekim'de seçilecek Beşiktaş'ın yeni başkanını ağır bir mali tablo bekliyor. Siyah beyazlılarda Fikret Orman, 7.5 yıllık başkanlığının ardından vedaya hazırlanırken, kulübün borcunun 3 milyarı geçtiği ortaya çıktı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamaya göre, bankalarla yapılan borç yapılandırmasıyla geleceğe ait gelirlere koyulan temlik, rehin ve ipotek tutarı yaklaşık 5.5 milyar lira arttı.

31 Mayıs itibarıyla 1 milyar 643 milyon lira olan rakam, 31 Ağustos 2019 itibarıyla 6 milyar 543 milyona çıktı. Özellikle Beşiktaş'ın en az 25 senelik yayın gelirinin ipotek edildiği dikkat çekti...

Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'nin borcu da 1.9 milyar liradan 2.1 milyar liraya yükseldi...

Dernek borcuyla birlikte siyah beyazlı kulübün toplam borcunun 3 milyarı aşacağı belirtildi...