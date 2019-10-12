12 Ekim 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'ta borç 3 milyar TL'ye çıktı
20 Ekim'de seçilecek Beşiktaş'ın yeni başkanını ağır bir mali tablo bekliyor. Siyah beyazlılarda Fikret Orman, 7.5 yıllık başkanlığının ardından vedaya hazırlanırken, kulübün borcunun 3 milyarı geçtiği ortaya çıktı.
12.10.2019
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamaya göre, bankalarla yapılan borç yapılandırmasıyla geleceğe ait gelirlere koyulan temlik, rehin ve ipotek tutarı yaklaşık 5.5 milyar lira arttı.
31 Mayıs itibarıyla 1 milyar 643 milyon lira olan rakam, 31 Ağustos 2019 itibarıyla 6 milyar 543 milyona çıktı. Özellikle Beşiktaş'ın en az 25 senelik yayın gelirinin ipotek edildiği dikkat çekti...
Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'nin borcu da 1.9 milyar liradan 2.1 milyar liraya yükseldi...
Dernek borcuyla birlikte siyah beyazlı kulübün toplam borcunun 3 milyarı aşacağı belirtildi...
EN ÇOK İZLENENLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"