06 Haziran 2020, Cumartesi

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Beşiktaş'ta beklenen indirim olmadı

Beşiktaş'ta yönetimin beklediği yüzde 30'luk indirime futbolcular sıcak bakmadı. Oyuncularının çoğunun en fazla yüzde 10'luk kesintiye gidilmesini kabul ettiği belirtildi.
06.06.2020
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