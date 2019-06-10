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Beşiktaş'ta Aboubakar bombası

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'daki kampından canlı bağlanarak maç öncesi gelişmeleri aktaran Hakan Gündoğar, flaş bir transfer müjdesi verdi. Gündoğar, "Beşiktaş yönetimi, bugün Aboubakar ile İspanya'da görüşecek" ifadelerini kullandı. Beşiktaş yönetimi, Kamerunlu golcü için Porto’lu yetkililer ve Aboubakar’ın menajeriyle bugün İspanya’da masaya oturacak.
10.06.2019

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamak için yeniden harekete geçti. Kiralık geldiği Porto'ya geri dönen ve geçen sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle Portekiz ekibinde fazla şans bulamayan Aboubakar için düğmeye basan siyah-beyazlı yönetim, transferde ilk resmi teması bugün gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun menajeri ve Porto kulübü yetkilileriyle bugün İspanya'da ilk görüşmeyi yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği yıldız futbolcuyu çok isteyen Beşiktaş, kiralama formülü üzerinde duruyor. Geçen sezon Porto'da sadece 11 maçta görev alabilen Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ta oynadığı bir sezonda 38 karşılaşmada 19 gol kaydetmiş, 4 de asist yapmıştı. Taraftarın sevgilisi olan Aboubakar da Beşiktaş'a gelmek için can atıyor.

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