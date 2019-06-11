Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı

Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı için imza töreni düzenledi. Siyah beyazlı kulüple 3 yıllık sözleşmeye imza atan Avcı, "En büyük arzum Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşamak" dedi.