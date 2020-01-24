24 Ocak 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.
24.01.2020
Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde;
Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz.
EN ÇOK İZLENENLER
- Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması
- Fenerbahçe'de Moses ile yollar ayrıldı
- Y. Malatyaspor 2-1 Sivasspor | MAÇ ÖZETİ
- Y. Malatyaspor 2-1 Sivasspor | MAÇ ÖZETİ
- "Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmem"
- Denizlispor - Trabzonspor | MAÇ ÖZETİ
- Galatasaray 2-1 Çaykur Rizespor
- Fenomen simitçi Ahmet Sivasspor antrenmanında
- Fenerbahçe'de Moses ile yollar ayrıldı
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...