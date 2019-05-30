30 Mayıs 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona erdi. Siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
30.05.2019

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