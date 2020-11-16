16 Kasım 2020, Pazartesi

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Beşiktaşlı N'Koudou sahalara dönüş için geri sayımda

Georges-Kevin N'Koudou, yeniden formasına kavuşmak için adeta gün sayıyor. Sakatlığı yüzünden yaklaşık 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu, bu sezon sadece 25 Ağustos'ta PAOK ile deplasmanda oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında görev yaptı.
16.11.2020
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