Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'dan şampiyonluk sözleri!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın genç yıldızları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin sorularını yanıtladı. Ersin, "Rıdvan'la bana çok güvenildi. Bunun karşılığını vermeye çalıştık. Bambaşka duygular içindeyiz." derken, Rıdvan Yılmaz ise, "4-5 sene önce top toplayıcıydım, son şampiyonlukta top toplayıcı olarak şampiyonluk kutladım." dedi.

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