25 Aralık 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ın yenileri etkisiz

Süper Lig'de 27 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş'ta yeni transferler, takımlarına fazla katkı veremedi. Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadroya dahil ettiği Muhammed Elneny, Tyler Boyd, Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N'Koudou, Pedro Rebocho, Victor Ruiz ve Douglas Santos, etkili performans gösteremedi. Bu oyunculardan sadece Diaby ve N'Koudou, takımlarına gol katkısı yapabildi.
24.12.2019

Kart sınırındaki Elneny 3 maç ceza aldı

Beşiktaş'ın Arsenal'den kiralık olarak kadroya dahil ettiği ve 4. haftadan itibaren siyah-beyazlı formayı giydirdiği Elneny, cezası nedeniyle 3 maçı kaçırdı.

Siyah-beyazlı formayı ilk kez Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada giyen Elneny, gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza aldı.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev alamayan Mısırlı oyuncu, gördüğü 3 sarı kartla da ceza sınırında bulunuyor.

Diaby 6 haftadır suskun

Elneny gibi kiralık olarak transfer edilen ve ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıkan Diaby ise 6 haftadır gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Yeniler içinde en fazla süre alan oyuncu olarak dikkati çeken Malili futbolcu, ligde Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında gol buldu. Diaby, görev aldığı son 6 maçta gol atamadı. Zaman zaman hücuma dönük orta sahada oynayan Diaby, bu yönde katkı veremedi.

N'Koudou da etkili olamadı

Beşiktaş'ın Tottenham'dan bonservisini aldığı N'Koudou da yeniler adına fazla etkili olamadı.

Bu sezon 5 lig maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Fransız futbolcu, sadece Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandırabildi. Orta sahanın solunda görev yapan N'Koudou, bir golün de hazırlayıcısı oldu.

Douglas ve Ruiz sakatlıktan kurtulamadı

Beşiktaş'ın sezon başı transferlerinden Douglas ve Ruiz ise daha çok sakatlıklarıyla gündeme geldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk 11'de fazlasıyla düşündüğü Ruiz, yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 karşılaşmada görev alamadı. İyileşmesinin ardından Fenerbahçe maçında kadroda yer alabilen Ruiz, 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı oyuncusu Douglas da uzun süreli sakatlığıyla formasından uzak kaldı. Bu sezon sadece 4 maçta 216 dakika süre alabilen Douglas, son 8 lig karşılaşmasını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Boyd kayıplarda

ABD'li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd, yedek oturmaktan kurtulamadı.

Süper Lig'in ilk 4 maçında şans bulan ama beklentileri karşılayamayan Boyd, yedekler arasına düştü. Boyd, son 12 karşılaşmada 2 kez oynayıp 59 dakika sahada kalabildi.

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rebocho da ilk 8 maçın birinde oynarken, sonraki 8 karşılaşmada sahada yer alabildi. Portekizli oyuncu, aldığı süre içinde fazla varlık gösteremedi.

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