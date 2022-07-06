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Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka İstanbul'a geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Standard Liege'den Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı. Demokratik Kongolu yıldız, siyah-beyazlılara imza atmak için İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

06 Temmuz 2022 | 20:34
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