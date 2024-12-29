Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı: Tarifi zor şeyler hissediyorum!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın 37. Başkanı Serdal Adalı, yapılan seçimden sonra açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Serdal Adalı: Tarifi zor şeyler hissediyorum! 29 Aralık 2024 | 12:00
12:50
Hüseyin Yücel: Koltuk sevdalısı değil, Beşiktaş sevdalısıyım 29 Aralık 2024 | 12:00
10:29
Serdal Adalı: Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak! 29 Aralık 2024 | 12:00
00:30
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Hüseyin Yücel resmen açıkladı 27 Aralık 2024 | 12:00
01:22
Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın açıklaması 27 Aralık 2024 | 12:00
00:34
Yücel'den çifte transfer müjdesi! "Premier Lig'den..." 27 Aralık 2024 | 12:00
01:40
Hüseyin Yücel: Hasan Arat'ın istifası trajikomik bir durum 27 Aralık 2024 | 12:00
01:43
Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için sert sözler: Ucuz kahramanlık peşinde! 26 Aralık 2024 | 12:00