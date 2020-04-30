30 Nisan 2020, Perşembe

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Beşiktaş'ın kaleci arayışı sürüyor

Loris Karius'un yerine kaleci arayan Beşiktaş yönetimi, menajerler tarafından önerilen Claudio Bravo ve Gikiewicz isimlerine olumsuz yanıt verdi.
30.04.2020
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