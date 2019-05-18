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Beşiktaş'ın Kagawa formülü

Beşiktaş yönetimi, kiralık olarak kadrosuna kattığı​ Kagawa'nın bonservisini almak için sponsor bulmaya çalışıyor.
18.05.2019

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