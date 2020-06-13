13 Haziran 2020, Cumartesi
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Beşiktaş'ın golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı Takım Oyunu programında değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlıların 68. dakikada Adem Ljajic ile bulduğu golle ilgili "Beşiktaş'ın golü net ofsayt. İnsanları aptal yerine koymayın. Ben gerizekalı değilim. Çaprazdan çizgi çiziyorsunuz. Bunu da yeni yapmıyorlar üstelik." ifadelerini kullandı.
13.06.2020
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