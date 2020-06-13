Beşiktaş'ın golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı Takım Oyunu programında değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlıların 68. dakikada Adem Ljajic ile bulduğu golle ilgili "Beşiktaş'ın golü net ofsayt. İnsanları aptal yerine koymayın. Ben gerizekalı değilim. Çaprazdan çizgi çiziyorsunuz. Bunu da yeni yapmıyorlar üstelik." ifadelerini kullandı.

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