Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı birbirine hala laf sokan başkan ve hocadır

Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç 90'a programında Fikret Orman ve Şenol Güneş hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uluç, "Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı birbirine hala laf sokan başkan ve hocadır" dedi

"Fikret Orman, ne demek 'Şenol Güneş'in gitmesine saygı duyarım!' Bunun Şenol Güneş'e "git" demek olduğunu herkes anlamıyor mu? Hocayla, başkan kopmuşlar, kavga ediyorlar birbirleriyle. Topçu da çıkacak da, derbi oynayacak."