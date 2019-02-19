19 Şubat 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı birbirine hala laf sokan başkan ve hocadır
Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç 90'a programında Fikret Orman ve Şenol Güneş hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uluç, "Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı birbirine hala laf sokan başkan ve hocadır" dedi
19.02.2019
"Fikret Orman, ne demek 'Şenol Güneş'in gitmesine saygı duyarım!' Bunun Şenol Güneş'e "git" demek olduğunu herkes anlamıyor mu? Hocayla, başkan kopmuşlar, kavga ediyorlar birbirleriyle. Topçu da çıkacak da, derbi oynayacak."
EN ÇOK İZLENENLER
- "Diagne bir başka Belhanda... Her maç atılabilir. Tam bir baş belası."
- Belhanda ve Feghouli çıkışa geçti
- Trabzonspor'da düşüş sürüyor
- Fenerbahçe'nin zorlu 8 haftası
- Tolgay Beşiktaş derbisinde oynayabilir
- Fenerbahçe'nin zorlu 8 haftası
- Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı birbirine hala laf sokan başkan ve hocadır
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan derbi göndermesi
- Kartal'a orta sahadan büyük katkı
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı