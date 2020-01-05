05 Ocak 2020, Pazar
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Beşiktaş'ın Antalya kampı sürüyor
Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalışmasıyla günü tamamladı. Abdullah Avcı, antrenman temposunu 2. günden yükseltirken çift kale maç keyifli anlara sahne oldu.
05.01.2020
Beşiktaş ikinci devre hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.
Siyah beyazlılarda antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı, çalışmaların dozunun kampın son gününe kadar artacağını belirtti. Avcı ayrıca futbolcularından beslenmelerine ve dinlenme saatlerine dikkat etmelerini istedi.
Antalya'daki kampında ikinci gününü geride bırak Beşiktaş'ta, izinli olan Vida sabah idmanında yer aldı. Öğleden sonra kampa dahil olan Karius ise günün ikinci çalışmasında takıma katıldı.
Tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Dorukhan ve Douglas bireysel çalışmalarını sürdürürken, grip olan Victor Ruiz çalışmada yer almadı
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